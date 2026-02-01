ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте как четири снегорина чистят чист булевард в Пловдив
Автор: Георги Кирилов 22:23
© Plovdiv24.bg
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нашата медия, за да изрази възхищението си от снегопочистването в Пловдив през днешната нощ.

От клипа, който човекът ни изпрати, става ясно, че четири снегорина минават един след друг по булевард "Освобождение" в района на т.нар. Първи блок.

Дали обаче има нужда от точно такава техника при положение, че снегът все още не е натрупал - преценете Вие!



От кой дядо ги откраднахте тез тракторчета? Нещо произведено след 1990 не можахте ли да намерите? Или просто сте фенове на ретро автомобилите
