|Вицекмет за Хуманитарната: Няма нужда от напрежение и въпроси
Отговорите им са следствие на сигнали от притеснени родители до редакцията на Plovdiv24.bg. относно неяснотата кога ще приключи реставрацията на сградата, която е паметник на културата.
Кметът на район "Централен" Георги Стаменов отрече информацията ремонтът да продължи през целия първи срок.
"Нямам такава информация и не съм подавал към родители и към други лица. Работим по реставрацията на тази сграда. Направихме среща с родителите в края на миналия срок и ги попитахме дали да стартираме ремонта от 1 май с цел да открием до 15 септември или да започнем по-късно с ясното съзнание, че първия учебен ден няма да е тази сграда. Има нужда от работа и време.", каза той.
Кметът на община Пловдив Костадин Димитров, от своя страна, допълни:
"Поели сме ангажимент към родителите да направим специална среща там, за да стане ясно на всички замесени и тези, които имат интерес гимназия да стане по-бързо, да видят какви са конструктивните особености на сградата и за да поемат строителите и ние като община ангажиментите, как ще се случват ремонтните дейности. Образованието е приоритет на Пловдив."
Заместник-кметът по образование Владимир Темелков бе категоричен, че няма нужда от напрежение по темата.
"Съветвам никой политическа да не се заиграва с образованието и бъдещето на децата ни. Смятам че сигналите за Хуманитарната гимназия са едно изкуствено политическо напрежение от опозицията, защото там ремонтът се движи в срок. Ние бяхме там, попитахме над 100 човека родители. Във всеки един ремонт има изключително много трудности. Доста нестандартни неща, които се случват при едни паметник на културата, но ние за всичко имаме решение и сме го решили на момента. Няма нужда от напрежение и въпроси. Ние сме последните, които искаме този ремонт да се забави. Няма политик, който да иска нещо да му се бави, за което той е поел отговорност. Ние не сме глупаци. Този ремонт става максимално бързо. Другата седмица ще ви поканим на среща, за да се уверите всичко, което сме свършили до този момент."
