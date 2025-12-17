ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Вестители на Коледа в Областна управа Пловдив
Малките артисти, пременени в пъстри народни одежди, с накичени калпаци и геги, бяха топло посрещнати от областния управител проф. Христина Янчева, нейния заместник инж. д-р Атанас Ташков и главния секретар Николай Чунчуков.
Танцовите и музикалните състави изпълниха автентични коледарски песни и наричания за здраве, дълголетие и берекет, а финалът бе ознаменуван с въздействащото изпълнение на "Вазова молитва“.
"Хубаво е, когато пазим традициите и учим децата си на тях. Бъдете здрави и нека новата година донесе радост във всеки дом!“, заяви проф. Янчева и благодари на малчуганите и техните учители за прекрасния предколеден концерт.
Проф. Янчева и инж. Ташков подариха децата с лакомства и им пожелаха да растат здрави, щастливи и послушни през идната година.
Събитието превърна деня в истински празник на българските традиции и показа, че духът на Коледа живее най-силно в сърцата на децата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 98
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
От болница "Селена" официално признаха за големи проблеми, но с п...
11:11 / 17.12.2025
Брокерка: Млади хора с добри доходи движат пазара на имоти в Плов...
10:50 / 17.12.2025
Връчват "Почетен гражданин на Пловдив" на бивш кмет на града
10:17 / 17.12.2025
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
17:14 / 16.12.2025
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS