© виж галерията В навечерието на светлия празник Рождество Христово сградата на Областна администрация – Пловдив се изпълни с детски смях, музика и благословии. Коледарски групи от ДГ "Рая“ и пловдивските училища "Найден Геров“ и "Цар Симеон Велики“ донесоха магията на традицията, като поздравиха целия екип на администрацията.



Малките артисти, пременени в пъстри народни одежди, с накичени калпаци и геги, бяха топло посрещнати от областния управител проф. Христина Янчева, нейния заместник инж. д-р Атанас Ташков и главния секретар Николай Чунчуков.



Танцовите и музикалните състави изпълниха автентични коледарски песни и наричания за здраве, дълголетие и берекет, а финалът бе ознаменуван с въздействащото изпълнение на "Вазова молитва“.



"Хубаво е, когато пазим традициите и учим децата си на тях. Бъдете здрави и нека новата година донесе радост във всеки дом!“, заяви проф. Янчева и благодари на малчуганите и техните учители за прекрасния предколеден концерт.



Проф. Янчева и инж. Ташков подариха децата с лакомства и им пожелаха да растат здрави, щастливи и послушни през идната година.



Събитието превърна деня в истински празник на българските традиции и показа, че духът на Коледа живее най-силно в сърцата на децата.