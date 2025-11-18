ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важни културни проекти - слушайте предаването "Цветовете на Пловдив"
Той ще ни информира за напредъка на важни за културата инфраструктурни проекти в града. Един от тези проекти е кино "Космос". Ще го попитаме и за Тютюневия град, за парите за култура през следващата година и за още някои важни градски теми.
Като продължение на този разговор ще чуем и Кирил Велчев, директор на Общинска фондация "Пловдив 2019". С него ще си поговорим отново за Тютюневия град и за други важни локации, като Капана, кино Космос, поречието на река Марица и остров Адата. Какво се случва към днешна дата с тези локации, след намесата на Фондацията, ще разберете, ако ни слушате.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
