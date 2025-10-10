Важен ден за Дебора в Пловдив

© Пловдивският Районен съд за пореден път ще гледа делото "Дебора“ днес от 9.30 часа.



Подсъдимият Георги Георгиев е обвинен за нанесените на Дебора Михайлова рани с макетен нож, за остригването на косата ѝ и за отправени към нея заплахи за убийство.



На предишното дело през септември бяха разпитани трима свидетели. Очаква се днес да бъде разпитана Дебора, като това ще стане в присъствието на психолог психиатър, по искане на защитата на Георгиев.