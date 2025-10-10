ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важен ден за Дебора в Пловдив
Подсъдимият Георги Георгиев е обвинен за нанесените на Дебора Михайлова рани с макетен нож, за остригването на косата ѝ и за отправени към нея заплахи за убийство.
На предишното дело през септември бяха разпитани трима свидетели. Очаква се днес да бъде разпитана Дебора, като това ще стане в присъствието на психолог психиатър, по искане на защитата на Георгиев.
