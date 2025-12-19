В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен

© Plovdiv24.bg Всички линии на градския транспорт в Пловдив ще бъдат безплатни за пътниците на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници.



"С тази мярка целим да улесним придвижването на пловдивчани и гостите на града в празничните дни и да осигурим по-добра организация на транспортното обслужване“, заяви кметът Костадин Димитров.



В нощта срещу Нова година, на 31 декември, линии № 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще обслужват пътници до 1:00 ч.



В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание.



В навечерието на Коледа, на 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 ч.



