ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен
"С тази мярка целим да улесним придвижването на пловдивчани и гостите на града в празничните дни и да осигурим по-добра организация на транспортното обслужване“, заяви кметът Костадин Димитров.
В нощта срещу Нова година, на 31 декември, линии № 1, 4, 26 и 66 ще бъдат с удължено работно време и ще обслужват пътници до 1:00 ч.
В периода от 24 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. включително всички линии на градския транспорт ще се движат по празнично разписание.
В навечерието на Коледа, на 24 декември, автобусите ще се движат до 21:00 ч.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 108
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът Димитров с последна информация за Югоизточния обход на Пло...
11:08 / 19.12.2025
Бизнесмен: Видях невероятна организация
10:34 / 19.12.2025
Поголовна сеч на дървета в скандален имот в Пловдив, хората скочи...
10:44 / 19.12.2025
Откриха ремонтираното Голямоконарско шосе
10:26 / 19.12.2025
Много сериозни обвинения към АПИ заради Околовръстното на Пловдив...
09:49 / 19.12.2025
Директорката на ДГ "Ралица" в Белащица има нужда от помощ
09:16 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS