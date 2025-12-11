ИЗПРАТИ НОВИНА
В "Тракия" стартира инициативата "Стани Дядо Коледа за един ден - зарадвай дете в нужда"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:03
©
За трета поредна година кметът на район "Тракия“ Георги Гатев стартира инициативата "Стани Дядо Коледа за един ден - зарадвай дете в нужда". Както знаем от предната година, вместо с коледни играчки, тя се окичва с писма, които съдържат желанията на деца от социално слаби семейства, живеещи в район "Тракия“.

Всеки желаещ да стане Дядо Коледа избира едно писмо и закупува подаръка, който е описан вътре, като го оставя след това в кметството. Желателно е да се оставят не по-късно от 18 декември. Инициативата ще е активна до изчерпване на писмата, като подаръците ще се раздават малко преди Коледа, в периода от 19 до 23 декември в сградата на районната администрация.

"По Коледа стават чудеса, нека бъдем по едно коледно чудо за всяко дете. Включете се в кампанията заедно с нас, нека бъдем добри не само със и за собствените си деца!“- заяви кметът на район "Тракия“, Георги Гатев


