В "Тракия" стартира инициативата "Стани Дядо Коледа за един ден - зарадвай дете в нужда"

За трета поредна година кметът на район "Тракия" Георги Гатев стартира инициативата "Стани Дядо Коледа за един ден - зарадвай дете в нужда". Както знаем от предната година, вместо с коледни играчки, тя се окичва с писма, които съдържат желанията на деца от социално слаби семейства, живеещи в район "Тракия".



Всеки желаещ да стане Дядо Коледа избира едно писмо и закупува подаръка, който е описан вътре, като го оставя след това в кметството. Желателно е да се оставят не по-късно от 18 декември. Инициативата ще е активна до изчерпване на писмата, като подаръците ще се раздават малко преди Коледа, в периода от 19 до 23 декември в сградата на районната администрация.



"По Коледа стават чудеса, нека бъдем по едно коледно чудо за всяко дете. Включете се в кампанията заедно с нас, нека бъдем добри не само със и за собствените си деца!“- заяви кметът на район "Тракия“, Георги Гатев