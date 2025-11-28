ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив започна издигането на коледната елха в центъра на града
Кметът Костадин Димитров ще запали светлините на коледното дърво пред сградата на общината на пл. "Стефан Стамболов" на 1 декември, понеделник, от 18.00 часа. С това първо събитие в първия ден на декември Община Пловдив официално дава старт на празничната програма за Коледа и Нова година.
Припомняме, че най-новият проект "Коледа в Пловдив" цели да превърне хилядолетния град в празнично, приветливо и привлекателно място. В рамките на програмата жителите и гостите на града ще могат да се насладят на коледни базари на няколко локации.
Коледното градче ще работи от днес до 4 януари 2026 г. То се намира до централната поща и според организаторите ще предложи най-вдъхновяващия коледен базар в България. Централната зона на града се превръща в истинска зимна приказка с бляскава украса, тематични сцени, забавления и уют за цялото семейство, съчетавайки европейска елегантност и български традиции.
