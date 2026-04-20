Данни към 07:00 на 20.04.2026 при обработени 97.72% СИК протоколи в РИК от 16 МИР Пловдив - град:

В града под тепетата "Прогресивна България" получава 46.306% и взима 7 от 12-те мандата в района. ПП-ДБ е на второ място с 16.363% и получава 3 мандата, а ГЕРБ-СДС е трета сила с 13.154% и 2 мандата.

"Възраждане" получава 4.659%, "Сияние" 4.252%, МЕЧ - 3.580%, "Величие" - 2.947%, а БСП - едва 2.589%.

Резултати на национално ниво към 7:00 часа

Най-висока подкрепа получава "Прогресивна България“, за която са гласували 945 368 избиратели, или 44.487% от подадените гласове. На второ място се нарежда коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“ с 297 561 гласа (14.002%), следвана от ГЕРБ-СДС с 278 460 гласа (13.104%).

Четвърта позиция заема ДПС – Движение за права и свободи, които събират 114 464 гласа (5.386%). Те са непосредствено пред "Възраждане“ с 95 978 гласа (4.516%).

След тях се подреждат ПП "МЕЧ“ с 70 552 гласа (3.320%) и ПП "Величие“ с 68 692 гласа (3.232%). "Сияние“ получават 66 233 гласа (3.117%), а БСП – Обединена левица получава 63 492 гласа (2.988%).

Алианс за права и свободи (АПС) е малко над 1% - с 28 344 (1.334%), а под 1% са ПП "Има такъв народ“ с 16 505 гласа (0.777%) и Синя България 13 657 (0.643%).