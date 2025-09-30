Уволниха шефа на Първо районно заради "злоупотреба с власт и доверие"

© Началникът на Първо районно управление на полицията в Пловдив Александър Костадинов е бил уволнен дисциплинарно с аргумент "злоупотреба с власт и доверие", предава Plovdiv24.bg.



Наказанието е резултат на продължила цяла година проверка от Инспектората на МВР за причините за неразследвани и архивирани случаи на посегателство върху лично имущество на граждани.



Вътрешната проверка е започната миналия септември след подаване на анонимен сигнал до тогавашния директор на ОДМВР - Пловдив, който я препратил на тогавашния вътрешнен министър, а той от своя страна я предал на вътрешния отдел.



Александър Костадинов смята да обжалва в съда дисциплинарното наказание.