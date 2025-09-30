ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Уволниха шефа на Първо районно заради "злоупотреба с власт и доверие"
Наказанието е резултат на продължила цяла година проверка от Инспектората на МВР за причините за неразследвани и архивирани случаи на посегателство върху лично имущество на граждани.
Вътрешната проверка е започната миналия септември след подаване на анонимен сигнал до тогавашния директор на ОДМВР - Пловдив, който я препратил на тогавашния вътрешнен министър, а той от своя страна я предал на вътрешния отдел.
Александър Костадинов смята да обжалва в съда дисциплинарното наказание.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 152
|предишна страница [ 1/26 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 36 мин.
0
преди 38 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Мотористът от снощната катастрофа е загинал
09:08 / 30.09.2025
Безплатни профилактични прегледи за заболявания на млечната жлеза...
08:25 / 30.09.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив заради мач
06:10 / 30.09.2025
Водач падна от кросов мотор в Пловдив
20:16 / 29.09.2025
Епидемия от пияни шофьори в Пловдив и региона
19:49 / 29.09.2025
Кола пламна на булевард в Пловдив в час пик
19:17 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS