|Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
Участъкът е с дължина 900 метра, а някои го оприличават дори на магистрала в рамките на самия град. Направени са новите водопровод и канализация, изградено е широко кръгово кръстовище, оформени са велоалеята и локалното платно.
Вторият етап от реконструкцията на важната пътна артерия започна през май. Ремонтът на този участък струва 14 милиона лева без ДДС, осигурени от държавата, за което е подписано споразумение с МРРБ.
След приключването на обекта на територията на община Пловдив строителните дейности ще продължат на територията на община "Марица" до пътен възел "Царацово" по проекта на община Пловдив, който беше дарен на "Марица" миналата година.
Отчуждителните процедури на територията на община "Марица" са приключени отдавна. Местният общински съвет има решение да се купят от държавата последните три канала, но това все още не се е случило. В ход са съгласувателните процедури по проекта след което ще се обяви обществена поръчка за третия етап от ремонта на "Голямоконарско шосе". Очаква се това да стане в началото на 2026 г.
Новото осветление е енергоефективно, с LED лампи. Пътната настилка е направена от 20 см битумизирана смес, 4 см биндер и още 4 см плътен асфалт, за да издържа на натоварен трафик и високи температури през лятото.
Булевардът е разширен с още едно платно по подобие на пътвия участък, подменени са водопровод, канализация, кабелна мрежа, изградени са тротоари, велоялея и поливна система.
