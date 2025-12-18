ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:51Коментари (3)1672
©
Утре ще се състои официално откриване на обновеното Голямоконарско шосе след цялостна реконструкция и разширение, съобщиха от пресцентъра на община Пловдив.

Участъкът е с дължина 900 метра, а някои го оприличават дори на магистрала в рамките на самия град. Направени са новите водопровод и канализация, изградено е широко кръгово кръстовище, оформени са велоалеята и локалното платно. 

Вторият етап от реконструкцията на важната пътна артерия започна през май. Ремонтът на този участък струва 14 милиона лева без ДДС, осигурени от държавата, за което е подписано споразумение с МРРБ.

След приключването на обекта на територията на община Пловдив строителните дейности ще продължат на територията на община "Марица" до пътен възел "Царацово" по проекта на община Пловдив, който беше дарен на "Марица" миналата година.

Отчуждителните процедури на територията на община "Марица" са приключени отдавна. Местният общински съвет има решение да се купят от държавата последните три канала, но това все още не се е случило. В ход са съгласувателните процедури по проекта след което ще се обяви обществена поръчка за третия етап от ремонта на "Голямоконарско шосе". Очаква се това да стане в началото на 2026 г.

Новото осветление е енергоефективно, с LED лампи. Пътната настилка е направена от 20 см битумизирана смес, 4 см биндер и още 4 см плътен асфалт, за да издържа на натоварен трафик и високи температури през лятото.

Булевардът е разширен с още едно платно по подобие на пътвия участък, подменени са водопровод, канализация, кабелна мрежа, изградени са тротоари, велоялея и поливна система.


Още по темата: общо новини по темата: 91
18.12.2025 Костадин Димитров: Факт е, че навсякъде се работи
27.11.2025 В рамките на град Пловдив вече има "магистрала", откриват я след
месец!
23.11.2025 Кметът на Пловдив: Предвиждаме да открием адски много улици и булеварди до края на годината
05.11.2025 Цанко Драгиев: До края на годината завършваме втория етап от Голямоконарско
05.09.2025 "Драгиев и Ко": Голямоконарско шосе готово до края на годината
11.08.2025 Ремонтът на Голямоконарско шосе напредва
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
В началото на строителството на тази магистрала обявиха навсякъде, че проектът е до разклона за Царацово и ще завърши с кръгово там. Надявам се утре някой от присъстващите попоита кмета какво се случи, че магистралата приключи пред Макском.
0
 
 
Магистралата преминаваща в една лента в посока...ама то ние българите сме свикнали. Няколко години чакане за ремонт на булевард, след като открият булеварда ще чакаме няколко години да се натуткат да се задействат след табелата на Пловдив, след това още няколко годинки да го ремонтират и след около 10 години ще имаме нормален път към магистралата, ама то дотогава Голямоконрско ще е пак за ремонт и осеяно с дупки и така - порочен кръг.
0
 
 
Ти да видиш,магистрала 900м.!Да се смееш ли да плачеш ли?!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
ОбС Пловдив разреши на общината да участва в процедура по публичн...
16:23 / 18.12.2025
Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като ...
14:57 / 18.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив вече предлага VIP стаи за родилки
15:32 / 18.12.2025
Браво на пловдивската пожарна!
15:39 / 18.12.2025
Промяна в цената на билета за градския транспорт в Пловдив, ето к...
14:07 / 18.12.2025
Приеха културния календар на Пловдив за 2026 година
13:49 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Голямоконарско шосе"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: