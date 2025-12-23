ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Украински деца поздравиха кмета Костадин Димитров за Коледа
"Благодарим! Без Вашата подкрепа, без сътрудничеството с различните институции няма как да имаме така добре работещ център. Във "Втори дом“ хората намират опора, за да си стъпят на краката, учат български език, намират работа. Вече имаме и над 900 деца в детски градини и училища в Пловдив. Благодарим!“, заяви Наталия Еллис.
От своя страна градоначалникът подчерта, че Пловдив винаги е бил град, в който различни общности и религии живеят заедно. "Център "Втори дом“ е отличен пример в това отношение, а също и как трябва да си взаимодействаме и помагаме“, допълни Димитров.
Децата подариха на кмета ръчно изработени коледни джуджета и керамика със сърце, което символизира доброто сърце на Пловдив и Община. Малките коледари също получиха подаръци и лакомства от градоначалника.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 147
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Д-р Наджие Емин: За пациента човешкото отношение е част от терапи...
12:52 / 23.12.2025
Сдружение "Бизнесът за Пловдив" застана зад д-р Ангел Ставрев
12:48 / 23.12.2025
Над 220 увеселителни и питейни заведения провериха пловдивските п...
12:27 / 23.12.2025
Втори мандат за Петър Влайков начело на Кукления театър в Пловдив...
12:58 / 23.12.2025
Проучване: Коледната трапеза в Пловдив ще струва средно 168,34 ле...
09:54 / 23.12.2025
Питат кмета как се изпълняват държавно финансираните проекти в Пл...
08:42 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS