|Украинци организират молебен за мир в Пловдив, но имат голям проблем
Украинците ще се помолят за край на войната и завръщане към нормален живот в своята свободна и независима родина. Ще се отправи благодарност към пловдивчани и българските институции за подкрепата през изминалите 4 години и ще отправят призив за още съпричастност в тежките дни.
По повод годишнината председателката на неправителствената организация Ukraine Support & Renovation - Plovdiv (Юкрейн съпорт енд реновейшън) Наталия Еллис сподели нещо тревожно:
"Скъпи приятели,
Днес отбелязваме една много тежка за нас дата – деня, в който започна войната. Война, която промени живота на милиони хора. Днес 89 хиляди украинци в България с тревога осъзнават, че въпреки новия закон и въпреки обявеното на хартия удължаване на временната закрила, на практика има сериозен проблем.
Държавната агенция за бежанците все още не е обновила софтуера, чрез който полицията и службите по миграция в цялата страна могат да издават удължените документи. Всички структури по места са готови, служителите са готови – но системата не позволява реално подновяване. Телефоните на агенцията не отговарят, а автоматичните съобщения не дават решение.
Днес е 24 февруари. Миналата година още на 20-и февруари вече се издаваха новите документи, по-миналата – още на 15 февруари. А днес хората са в несигурност. Работодатели започват да освобождават служители, защото те не могат да представят обновен документ. Да, на хартия закрилата е удължена с още един месец. Но как изглежда това пред счетоводството, когато в документа пише едно, а човекът обяснява друго? Особено когато става дума за бежанец, към когото отношението и без това често не е най-лоялното.
В този тежък ден моля всички мои приятели – споделяйте този пост. Нека стигнем до човек или институция, които могат да съдействат и да помогнат проблемът да бъде решен възможно най-бързо. Хората имат нужда поне от малко сигурност и яснота в ситуация, която и без това е изпълнена със страх и безпомощност.
Благодаря ви от сърце за подкрепата. Заедно можем повече."
Коментари (1)
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 22 мин.
