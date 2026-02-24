ИЗПРАТИ НОВИНА
Украинци организират молебен за мир в Пловдив, но имат голям проблем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:06
© Plovdiv24.bg
Украинската общност в Пловдив ще отбележи днес четири години от началото на войната в Украйна. В 18 ч. пред катедралния храм "Успение Богородично" в Стария град се събират бежанците, намерили подслон в Пловдив. Ще има молебен за мир, поклонение в памет на загиналите деца и митинг, предава Plovdiv24.bg.

Украинците ще се помолят за край на войната и завръщане към нормален живот в своята свободна и независима родина. Ще се отправи благодарност към пловдивчани и българските институции за подкрепата през изминалите 4 години и ще отправят призив за още съпричастност в тежките дни. 

По повод годишнината председателката на неправителствената организация Ukraine Support & Renovation - Plovdiv  (Юкрейн съпорт енд реновейшън) Наталия Еллис сподели нещо тревожно:

"Скъпи приятели,

Днес отбелязваме една много тежка за нас дата – деня, в който започна войната. Война, която промени живота на милиони хора. Днес 89 хиляди украинци в България с тревога осъзнават, че въпреки новия закон и въпреки обявеното на хартия удължаване на временната закрила, на практика има сериозен проблем.

Държавната агенция за бежанците все още не е обновила софтуера, чрез който полицията и службите по миграция в цялата страна могат да издават удължените документи. Всички структури по места са готови, служителите са готови – но системата не позволява реално подновяване. Телефоните на агенцията не отговарят, а автоматичните съобщения не дават решение.

Днес е 24 февруари. Миналата година още на 20-и февруари вече се издаваха новите документи, по-миналата – още на 15 февруари. А днес хората са в несигурност. Работодатели започват да освобождават служители, защото те не могат да представят обновен документ. Да, на хартия закрилата е удължена с още един месец. Но как изглежда това пред счетоводството, когато в документа пише едно, а човекът обяснява друго? Особено когато става дума за бежанец, към когото отношението и без това често не е най-лоялното.

В този тежък ден моля всички мои приятели – споделяйте този пост. Нека стигнем до човек или институция, които могат да съдействат и да помогнат проблемът да бъде решен възможно най-бързо. Хората имат нужда поне от малко сигурност и яснота в ситуация, която и без това е изпълнена със страх и безпомощност.

Благодаря ви от сърце за подкрепата. Заедно можем повече."


Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 22 мин.
0
 
 
Вън толумите от България! Пари за пенсионерите, ни за укрофашисти! Няма Украйна, има Украинска република към Руската федерация!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

