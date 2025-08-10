Удариха контра на кмета за четири "златни" общински имота в Пловдив

© Google Общинските съветници на Пловдив отказаха да подкрепят предложението на кмета Костадин Димитров за продажба чрез таен търг на четири общински имота в район "Западен", предава Plovdiv24.bg.



Терените на ул. "Перущица" близо до мола са с площ от 300, 273, 595 и 219 квадратни метра. Между тях има частен терен от 306 квадрата. Имотите са с предназначение за жилищно строителство до 70% презастрояване, кинт (Коефициент на интензивност на застрояването)до 2.0, височина до 15 метра или до 5 етажа и 30% озеленяване. Единият имот е оценен на 264 000 лева, вторият - 236 000 лева, третият - 515 000 лева и четвъртият - 196 000 лева , всичките без ДДС. Така общата сума с ДДС набъбва до 1 453 200 лева.



Обсъждането започна с избор на комисия за организиране и провеждане на търговете, в която има по един представител от всяка политическа формация и един независим съветник. Борислав Инчев от "Браво, Пловдив" предложи търговете да са явни, за да се постигне по-висока цена при наддаването, но идеята му не беше подкрепена. Веселка Христамян от ПП-ДБ предложи завишаване на първоначалната тръжна цена, но и това беше отхвърлено. При гласуването поотделно за всеки имот мнозинството в залата се обяви против продажбите.