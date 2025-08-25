ЗАРЕЖДАНЕ...
|Убитият в Пловдив от паднал клон на топола пенсионер е стоял на пейка
"Постоянно правим проверки. Конкретно за това дърво не сме получавали сигнали. Но тези тополи предвид годините, се обхождат доста често. Правено е санитарно почистване на част от тях в близкото минало. Така, че ние постоянно следим тяхното състояние, защото те са вече доста стари“, това разказа в "Денят започва“ Цветомир Цветков – зам.-кмет по Екология в район Северен – Пловдив.
От администрацията бяха категорични, че тополите се обхождат, защото са много стари и потенциално опасни.
Цветомир Цветков посочи, че седмично се издават между 10 и 15 заповеди за санитарно почистване и обходи. В конкретния случай дървото по никакъв начин не индикира за проблем. Не успя да отговори на въпроса какъв е броят на опасните дървета в Пловдив.
Припомняме, че в крайбрежните алеи на река Марица все още има засадени стари тополи, чието премахване започна преди време, но така и не завърши напълно. Много от дърветата покрай реката са в края на своя жизнен цикъл и лошата им поддръжка води до инциденти като този.
Коментари (3)
