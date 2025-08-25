ИЗПРАТИ НОВИНА
Убитият в Пловдив от паднал клон на топола пенсионер е стоял на пейка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:40
Изключително неприятен инцидент се случи през уикенда в Пловдив. Възрастен мъж почина в болница вчера, след като предния ден бе ударен от паднал клон на дърво. 78-годишният мъж е стоял на пейка на алея покрай река Марица, когато внезапно клон от близка топола паднал върху него.

"Постоянно правим проверки. Конкретно за това дърво не сме получавали сигнали. Но тези тополи предвид годините, се обхождат доста често. Правено е санитарно почистване на част от тях в близкото минало. Така, че ние постоянно следим тяхното състояние, защото те са вече доста стари“, това разказа в "Денят започва“ Цветомир Цветков – зам.-кмет по Екология в район Северен – Пловдив.

От администрацията бяха категорични, че тополите се обхождат, защото са много стари и потенциално опасни.

Цветомир Цветков посочи, че седмично се издават между 10 и 15 заповеди за санитарно почистване и обходи. В конкретния случай дървото по никакъв начин не индикира за проблем. Не успя да отговори на въпроса какъв е броят на опасните дървета в Пловдив.

Припомняме, че в крайбрежните алеи на река Марица все още има засадени стари тополи, чието премахване започна преди време, но така и не завърши напълно. Много от дърветата покрай реката са в края на своя жизнен цикъл и лошата им поддръжка води до инциденти като този.


Още по темата: общо новини по темата: 2
24.08.2025 Мъж почина, след като клон падна върху него в Пловдив
23.08.2025 Огромен клон се стовари върху мъж, пожарна и линейка са на място






Това е абсолютна л1жа .Чака се с години когато подадеш сигнал за да отрежат опасно дърво. Дори не идват да го видят. Най-често за толкова време то си пада само. В момента пред нас има сухо дърво , за което сме пуснали жалба още преди една година.Никакво развитие....чакаме дървото да падне и да направи беля. Дано не убие някой.
Истината е, че държавната администрация НЕ работи. Не само в този сектор, а като цяло. Мерки ще се вземат, когато масово започнат да мрат хора, затиснати от паднали дървета. Всички акации в Кючука са изгнили отвътре, но никой не си мърда пръста да премахне всички тези дървета и да ги замени с нови. Малоумните "еколози" от общината съдят за състоянието на дърветата по това дали имат листа. Крайно време е отговорнастта за нещастните случаи да стане персонална, а не държавата, т.е. ние да плаща за безхаберието на разни пионки, уредили се на държавна службица, за да не правят нищо!
Всички ли еколози и зам кметове на ПП са толкова прости, нагли като кметовете си. В Западен по гребната и квартала е леш от трупи, клони и мръсотия кога ли ще стане и там белята?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

