© Фейсбук виж галерията Изключително неприятен инцидент се случи през уикенда в Пловдив. Възрастен мъж почина в болница вчера, след като предния ден бе ударен от паднал клон на дърво. 78-годишният мъж е стоял на пейка на алея покрай река Марица, когато внезапно клон от близка топола паднал върху него.



"Постоянно правим проверки. Конкретно за това дърво не сме получавали сигнали. Но тези тополи предвид годините, се обхождат доста често. Правено е санитарно почистване на част от тях в близкото минало. Така, че ние постоянно следим тяхното състояние, защото те са вече доста стари“, това разказа в "Денят започва“ Цветомир Цветков – зам.-кмет по Екология в район Северен – Пловдив.



От администрацията бяха категорични, че тополите се обхождат, защото са много стари и потенциално опасни.



Цветомир Цветков посочи, че седмично се издават между 10 и 15 заповеди за санитарно почистване и обходи. В конкретния случай дървото по никакъв начин не индикира за проблем. Не успя да отговори на въпроса какъв е броят на опасните дървета в Пловдив.



Припомняме, че в крайбрежните алеи на река Марица все още има засадени стари тополи, чието премахване започна преди време, но така и не завърши напълно. Много от дърветата покрай реката са в края на своя жизнен цикъл и лошата им поддръжка води до инциденти като този.