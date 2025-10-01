ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Тузар с много скъпа кола гази закона в Пловдив
Случката е още по-фрапираща, защото мястото е буквално на 300 метра от сградата на Областната дирекция на МВР. Кадрите са от петък вечер към 21 часа.
Тузарът не само е спрял в зоната с ясно обозначена забрана, но и под табелата на общинското предприятие, предупреждаваща, че неправилно паркираните коли се репатрират.
Очевидно за някои правила нямат значение, когато возилото е "златно". Случаят предизвика възмущение сред хората. Те коментират, че подобни примери показват липса на контрол и безнаказаност, особено когато става дума за скъпи автомобили.
"Пълна подигравка – и с хората, и с институциите. На метри от МВР, а никой не вижда", коментира читателят.
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 17 мин.
0
преди 1 ч. и 42 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Чичото на Марти: Как ще продължи нашият живот?
08:28 / 01.10.2025
Психичните разстройства не са въпрос на личен избор
07:50 / 01.10.2025
Забравете за този маршрут днес в Пловдив
06:00 / 01.10.2025
Забравете за този маршрут утре в Пловдив
19:39 / 30.09.2025
Скандалът в Общината се разраства: Експерти напускат Стоянов и Са...
18:54 / 30.09.2025
15 години строг затвор заради убийство за шише ракия
16:54 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Иван Христов: Да не стане същото като с Григор Димитров
21:32 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:50 / 29.09.2025
Почина уважаван професор, автор на редица учебници
12:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS