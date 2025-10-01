Тузар с много скъпа кола гази закона в Пловдив

© Plovdiv24.bg Златист "Мерцедес“ с регистрация РА 6699 МА бе заснет от читатели на Plovdiv24.bg паркиран демонстративно под самия знак "Забранено спирането и паркирането“ в центъра на Пловдив.



Случката е още по-фрапираща, защото мястото е буквално на 300 метра от сградата на Областната дирекция на МВР. Кадрите са от петък вечер към 21 часа.



Тузарът не само е спрял в зоната с ясно обозначена забрана, но и под табелата на общинското предприятие, предупреждаваща, че неправилно паркираните коли се репатрират.



Очевидно за някои правила нямат значение, когато возилото е "златно". Случаят предизвика възмущение сред хората. Те коментират, че подобни примери показват липса на контрол и безнаказаност, особено когато става дума за скъпи автомобили.



"Пълна подигравка – и с хората, и с институциите. На метри от МВР, а никой не вижда", коментира читателят.