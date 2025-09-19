Търсят кой да проектира най-прашната и кална улица в Пловдив

© Район "Западен“ обяви обществена поръчка за изготвяне на технически проект на новата улица "Д-р Христо Аджаров“.Бъдещата пътна артерия ще свързва ул. "Албена“ с бул. "Пещерско шосе“, информира Plovdiv24.bg.



Заложената прогнозна стойност е 50 хиляди лева без ДДС. Припомняме, че повече от 200 са жителите на улицата, които живеят там по постоянен и настоящ адрес.



В началото на лятото те алармираха, че отсъствието на официален адрес им създава сериозни битови затруднения - невъзможност да поръчат такси или доставки, а при спешни случаи линейки и пожарни коли трудно ги откриват. Всеки ден се налага те да преминават по черен път без асфалт, без тротоари, без улично осветление и без зелени площи.



Предложението за именуването на улицата беше направено от кмета на район "Западен“ Тони Стойчева, а в края на юни Общинският съвет й даде име.



Фирмата, която ще бъде избрана, ще получи сумата за изготвяне на инвестиционен проект за улица с ориентировъчна дължина около 820 метра и ширина 12 метра.



Проектът предвижда две ленти за движение по 3,5 м, тротоари от двете страни по 2,5 м, асфалтова настилка на пътното платно и тротоарни плочи.



В обществената поръчка изрично е подчертано създаването на уширения за разполагане на контейнери за битови отпадъци. Разбира се, където е възможно, ще бъдат изградени и паркоместа.



С новата улица ще се реализира заложеното в регулационния план трасе, което ще осигури алтернативна връзка между кв. "Христо Смирненски“ и кв. "Прослав“. Тя ще подобри транспортното обслужване на двата квартала и ще стане транспортна връзка за бързоразвиващата се зона на кв. "Христо Смирненски IV“.



По думите на възложителя изграждането ѝ ще повиши пропускателната способност от западната част на града към центъра, ще облекчи движението по бул. "Пещерско шосе“ и ще осигури безпрепятствен достъп на специализиран транспорт - линейки, сметоизвозващи машини и пожарни автомобили до новонаселените райони.



Местната власт подчертава, че реализирането на пътната връзка е от изключителна важност за жителите на район "Западен“.



След изготвянето на техническия проект предстои търсене на финансиране и обявяване на нова обществена поръчка за реалното изграждане на улицата. Крайният срок за подаване на оферти е 13 октомври.



Д-р Христо Аджаров е изтъкнат общественик, известен с приноса си към медицината и социалната справедливост.