В коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България“ се появи сериозно напрежение след изборните резултати и разпределението на мандатите. Причината е възможността кандидатите за депутати от Пловдив Манол Пейков и Чило Попов да не влязат заедно в следващото Народно събрание, въпреки силната подкрепа чрез преференции. В Пловдив вторият в листата Манол Пейков събира 2232 преференции, а осмият Чило Попов получава 2803 гласа. Водачът на листата Асен Василев получава 5126 преференции. Ключовият въпрос е дали Асен Василев ще избере да стане депутат от Пловдив или от Хасково. Ако предпочете Пловдив, Манол Пейков ще остане извън парламента. Темата предизвика бурни реакции в социалните мрежи и постави въпроси за подреждането на листите, стратегията на кампанията и вътрешния баланс в коалицията.

Критики от среди на "Да, България“

Остри позиции срещу поведението на партньорите от "Продължаваме промяната“ изрази членът на Националния съвет на Да, България! Мартин Димитров. В публикация във Facebook той определи евентуалното решение на Асен Василев да влезе от Пловдив като "скандално“.

Според него коалиционните отношения изискват баланс и взаимно уважение, а не налагане на едностранни решения. Димитров подчерта, че Манол Пейков е ценен парламентарист с ясни позиции, опит и активна роля срещу Възраждане.

С критичен коментар се включи и влогърът Асен Генов, според когото ако "Да, България“ и ДСБ не защитят свой избран кандидат, това ще е знак за липса на самостоятелност в коалицията.

Подкрепа за Пейков от Елисавета Белобрадова

Елисавета Белобрадова също застана твърдо зад Манол Пейков. В емоционален пост тя го описа като човек, който последователно подкрепя съмишлениците си, работи за културни каузи и е сред най-активните опоненти на "Възраждане“.

По думите ѝ Пейков е не просто политически съратник, а двигател за множество обществени и културни инициативи, който се раздава безрезервно за общи каузи.

Татяна Станева: Ако Манол не влезе, това ще е тежък удар

Към вълната от реакции се присъедини и бесарабската българка Татяна Станева, която публикува силно емоционална позиция в защита на Манол Пейков.

Според нея обществото тепърва трябва да осмисли как е стигнало до ситуация, в която Румен Радев се превръща в определящ фактор за политическия процес. Но още по-тревожен според нея е рискът Манол Пейков да остане извън парламента.

По думите ѝ Пейков притежава рядка комбинация от качества – доброта, интелигентност, щедрост, чувство за хумор и гражданска смелост. Според Станева загубата му за парламента би била тежък удар и за самата коалиция, защото партия, която не разпознава най-силните си обществени фигури, рискува да изгуби доверието на избирателите си.

Тя подчертава още, че Манол Пейков е бил сред малцината, които последователно и аргументирано са се противопоставяли на Костадин Костадинов и езика на омразата.

Самият Пейков: Резултатът е успех

В собствена публикация във Facebook Манол Пейков прие резултата по-умерено. Той заяви, че запазването и дори увеличаването на мандатите на ПП–ДБ спрямо предишния парламент е успех на фона на политическия натиск и негативната кампания срещу коалицията.

Пейков подчерта, че партия с ценностната ориентация на ПП–ДБ може да има водеща роля в управлението само при наличие на силна средна класа, по-малки социални неравенства, децентрализация и сериозни реформи в образованието.

Той посочи още, че коалицията е имала ключова роля за придвижването на България към еврозоната и че предстои "необичайно драматичен политически сезон“.

Вътрешен тест за коалицията

Случаят с мандатите в Пловдив се превръща в тест за отношенията между партньорите в ПП–ДБ. Решението на Асен Василев няма да определи само персоналния състав на парламентарната група, но и ще покаже дали коалицията може да управлява вътрешните си противоречия в момент на нарастващ политически натиск.