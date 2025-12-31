© Plovdiv24.bg Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.



Ето го и поредния такъв - той е от улица "Димитър Страшимиров" на пресечката с ул. "Лерин".



"Тротоар, превърнат в паркинг. Белият автомобил редовно паркира там по-миналата седмица", съобщава наша читателка.