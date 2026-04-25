Момиче загина в Пловдив, падайки от тротинетка, управлявана от млад мъж. Тази трагична новина беляза началото на деня в града под тепетата. Сигналът за инцидента е получен около 7.30 часа тази сутрин.

Според информация на Plovdiv24.bg по неизяснени и към момента причини и обстоятелства тротинетката е навлязла в лентата за насрещно движение на улица "Ландос", където челно се е ударила с бус.

От удара е починала жена на 22 години, която се е возила на двуколестното превозно средство.

Тротинетката е била управлявана от неин приятел, на 23 години. Водачът на буса е тестван за алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. Разследването по досъдебното производство продължава.