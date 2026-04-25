Млада жена е загинала при пътен инцидент тази сутрин на ул. "Ландос" в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на полицията в града под тепетата.

Сигналът на телефон 112 е получен след 7.30 часа. При все още неизяснени обстоятелства е настъпил сблъсък между микробус и електрическа тротинетка, управлявана от 23-годишен младеж.

На място е издъхнала неговата спътничка, на 22 години. Водачът на буса е тестван за алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. Разследването по досъдебното производство продължава.