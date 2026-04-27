МВР Пловдив излезе с официална информация за инцидента в Пловдив, при който загина млада жена, падайки от тротинетка. Ето какво казват от полицията в града под тепетата:
Сигналът е получен около 7.30 ч. в събота. Според първоначалните данни на ул. "Ландос“ в квартал "Столипиново“ 23-годишен водач на електрическа тротинетка и неговата спътничка, на 22 години, паднали на пътното платно след удар на превозното им средство във внезапно отворена шофьорска врата на лек автомобил "Шкода“.
В същия момент двамата се озовали под гумите на попътно преминаващ товарен автомобил "Мерцедес“, при което младата жена издъхнала на място.
