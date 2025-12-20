ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
Автор: Диана Бикова 14:51Коментари (0)6164
© Plovdiv24.bg
Трима адвокати защитават Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3 млн. лева от касата на УСБАЛАГ "Селена", предава репортер на Plovdiv24.bg. Адвокати на задържания са Светлана Паскалева, Йордан Давчев и Константин Давчев. Последният няма да присъства на гледането на днешната мярка, тъй като е извън града.

В момента защитниците се запознават с подробностите по делото, тъй като обвиняемият е задържан до 72 часа и съдът трябва да прецени дали да остане в ареста.

Plovdiv24.bg припомня, че скандалът с болница "Селена" се разрази преди няколко дни, след като стана ясно, че от касата един от лекарските кабинети е взета крупна сума пари, а лекар и счетоводител бяха изведени от сградата с помощта на Икономическа полиция.

Според изнесените данни от Пловдивската прокуратура на 8 декември в 5 ч. сутринта обвиняемият Николай Йорданов влиза в болницата, отключва личния кабинет на един от съоснователите на болницата д-р Ангел Ставрев и се настанява в него. Поставя двама души охрана пред вратата на кабинета. Влизат няколко лица, които поставят сигнално-охранителна техника в кабинета. 

В 14 ч. три счетоводителки, наети по договор за външна услуга, са назначени за комисия, която да преброи парите в касата в личния кабинет на управителя. При преброяване на тези средства комисията съставя протокол – намерени 1,8 млн,.лв, в различна валута - български левове, евро и швейцарски франкове. На касиера на болницата е разпоредено тези средства да бъдат заприходени към едно от дружествата, които дружеството майка контролира. 

Касиерът казва, че тези средства не са от касата на болничното заведение, и  въпреки че болницата не оперира с евро и швейцарски франкове съставя приходни ордери и ги заприходява. После – разходни ордери и се внасят в новооткритите банкови сметки. 

Същият ден по-късно от сметката в швейцарски франкове е извършен превод към трето лице, което до този момент не е било контрагент. 200 000 в левова равностойност. Въпреки че произходът не е бил изяснен, те директно са заприходени в дружеството.

На база на тези доказателства наблюдаващият прокурор е преценил да привлече обвиняемия за кражба на 3 276 000 лева в различни валути, като най-голямата сума е в швейцарски франкове, евро и левове.

Незабавно са предприети неотложни действия – огледи, претърсвания и изземване, множество разпити, иззети са множество доказателства, сред които и  записи от видеокамери.

Обвинението е за над 3 млн. лева, тъй като има доказателства и са представени документи, които потвърждават, че сумата е по-голяма от заприходената. Защо има разлика - тепърва ще се установява. Останалата част от средствата са установени в банката, но законът не предвижда прокуратурата да предприеме действия по обезпечаването. 

Обвиняемият Николай Йорданов е собственик на дружество, което има други 3 дъщерни дружества.

Д-р Ангел Ставрев е управител на болничното заведение и на други две дружества, които извършват дейност на територията на болницата. Той твърди, че парите са негови, представил е документи. 

От 5 декември докторът не е допускан до територията на болницата. Касата е в личния му кабинет в болницата. Всички знаят, че докторът е държал лични средства в тази каса. Пострадалият е дал документи, че тези средства са му спестявания, има и разходи в тази посока. Касата (плащанията) в болницата са структурирани по различен начин. 

Обвиняемият е разказал своя версия на случилото се, която се проверява. 

Според НК, кражбата се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.



