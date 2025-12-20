ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима защитници за Николай Йорданов, обвинен, че е взел над 3,2 млн. лв от касата на болница "Селена"
В момента защитниците се запознават с подробностите по делото, тъй като обвиняемият е задържан до 72 часа и съдът трябва да прецени дали да остане в ареста.
Plovdiv24.bg припомня, че скандалът с болница "Селена" се разрази преди няколко дни, след като стана ясно, че от касата един от лекарските кабинети е взета крупна сума пари, а лекар и счетоводител бяха изведени от сградата с помощта на Икономическа полиция.
Според изнесените данни от Пловдивската прокуратура на 8 декември в 5 ч. сутринта обвиняемият Николай Йорданов влиза в болницата, отключва личния кабинет на един от съоснователите на болницата д-р Ангел Ставрев и се настанява в него. Поставя двама души охрана пред вратата на кабинета. Влизат няколко лица, които поставят сигнално-охранителна техника в кабинета.
В 14 ч. три счетоводителки, наети по договор за външна услуга, са назначени за комисия, която да преброи парите в касата в личния кабинет на управителя. При преброяване на тези средства комисията съставя протокол – намерени 1,8 млн,.лв, в различна валута - български левове, евро и швейцарски франкове. На касиера на болницата е разпоредено тези средства да бъдат заприходени към едно от дружествата, които дружеството майка контролира.
Касиерът казва, че тези средства не са от касата на болничното заведение, и въпреки че болницата не оперира с евро и швейцарски франкове съставя приходни ордери и ги заприходява. После – разходни ордери и се внасят в новооткритите банкови сметки.
Същият ден по-късно от сметката в швейцарски франкове е извършен превод към трето лице, което до този момент не е било контрагент. 200 000 в левова равностойност. Въпреки че произходът не е бил изяснен, те директно са заприходени в дружеството.
На база на тези доказателства наблюдаващият прокурор е преценил да привлече обвиняемия за кражба на 3 276 000 лева в различни валути, като най-голямата сума е в швейцарски франкове, евро и левове.
Незабавно са предприети неотложни действия – огледи, претърсвания и изземване, множество разпити, иззети са множество доказателства, сред които и записи от видеокамери.
Обвинението е за над 3 млн. лева, тъй като има доказателства и са представени документи, които потвърждават, че сумата е по-голяма от заприходената. Защо има разлика - тепърва ще се установява. Останалата част от средствата са установени в банката, но законът не предвижда прокуратурата да предприеме действия по обезпечаването.
Обвиняемият Николай Йорданов е собственик на дружество, което има други 3 дъщерни дружества.
Д-р Ангел Ставрев е управител на болничното заведение и на други две дружества, които извършват дейност на територията на болницата. Той твърди, че парите са негови, представил е документи.
От 5 декември докторът не е допускан до територията на болницата. Касата е в личния му кабинет в болницата. Всички знаят, че докторът е държал лични средства в тази каса. Пострадалият е дал документи, че тези средства са му спестявания, има и разходи в тази посока. Касата (плащанията) в болницата са структурирани по различен начин.
Обвиняемият е разказал своя версия на случилото се, която се проверява.
Според НК, кражбата се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.
