Трима загинали за по-малко от 24 часа, МВР Пловдив мълчи

© Фейсбук Трима души загубиха живота си за по-малко от 24 часа в и до Пловдив. Такива са фактите от вчерашния 3 септември. От пресцентъра на ОД МВР Пловдив официална информация няма. За нито един от инцидентите. Нито дума, че движението е било затруднено, за да могат шофьорите да избягват дадена пътна отсечка.



70-годишен пешеходец загина на място в Пловдив, след като лек автомобил "Мерцедес" го блъсна на "Брезовско шосе". Инцидентът е станал около 4,00 часа вчера сутринта. По първоначални данни мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и 20-годишният водач на колата не е успял да реагира.



В късния следобед моторист се удари в задната част на бетоновоз на пътя за Марково и почина.



При третото пътнотранспортно произшествие мъж с АТВ се заби в гараж в промишлената зона на район "Източен", а лекарите само са констатирали смъртта му.