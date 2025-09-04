ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Трима загинали за по-малко от 24 часа, МВР Пловдив мълчи
70-годишен пешеходец загина на място в Пловдив, след като лек автомобил "Мерцедес" го блъсна на "Брезовско шосе". Инцидентът е станал около 4,00 часа вчера сутринта. По първоначални данни мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и 20-годишният водач на колата не е успял да реагира.
В късния следобед моторист се удари в задната част на бетоновоз на пътя за Марково и почина.
При третото пътнотранспортно произшествие мъж с АТВ се заби в гараж в промишлената зона на район "Източен", а лекарите само са констатирали смъртта му.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Истинска магия ще се случи в Пловдив довечера
06:45 / 04.09.2025
Четирима министри в Пловдив до часове заради еврото!
06:05 / 04.09.2025
Балетно студио "Буратино" обявява прием на деца и ученици в Пловд...
21:26 / 03.09.2025
Тъжна вест! Мотористът, пострадал край Пловдив, е починал
19:39 / 03.09.2025
Тежка катастрофа с моторист и бетоновоз по пътя за Марково!
18:50 / 03.09.2025
Търсят доброволци от "Тракия", кметът на Пловдив с лично дарение
20:39 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS