Само за ден в Пловдив трета катастрофа, завършила със смърт

За пореден смъртен случай, завършил със смърт в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. По неофициална информация, мъж е починал след инцидент с АТВ в "Източен". Мъжът се е забил в гараж, а лекарите само са констатирали смъртта му. Към момента не е ясна причината за инцидента.



Припомняме, че днес 70-годишен пешеходец загина на място в Пловдив, след като лек автомобил "Мерцедес" го блъсна на "Брезовско шосе", а моторист загина след като се блъсна в бетоновоз на изхода на Марково.



