Тежък инцидент със загинал човек в Пловдив

© 70-годишен пешеходец загина на място в Пловдив, след като лек автомобил "Мерцедес" го блъсна на "Брезовско шосе" в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал около 4,00 часа тази сутрин. По първоначални данни мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и 20-годишният водач на колата не е успял да реагира.



Шофьорът е тестван за алкохол и наркотици, резултатите са отрицателни, съобщиха от полицията.