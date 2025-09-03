Тъжна вест! Мотористът, пострадал край Пловдив, е починал

© За съжаление мотористът, който по-рано днес пострада при инцидент на разклона за Марково, е починал.



По информация на "24 часа" той се е ударил в задната част на бетоновоз, но на този етап от пресцентъра на полицията не съобщават подробности за инцидента и загиналото момче.