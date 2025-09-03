ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежка катастрофа с моторист и бетоновоз по пътя за Марково!
"Този път трябва да е с непрекъсната линия, която липсва и със знак 60км/ч.! Вече има много пресечки, живущи,индустриални магазини и сервизи! , коментира в мрежата жител на Марково.
Към момента липсва официална информация за състоянието на моториста или за други участници в катастрофата.
