Тежка катастрофа с моторист и бетоновоз по пътя за Марково!

© Фейсбук За тежка катастрофа с моторист и бетонобъркачка на излизане от село Марково, малко преди Околовръстния път за Пловдив, научи Plovdiv24.bg от публикация в социалната мрежа. В няколко популярни групи свидетели коментират, че неприятният инцидент е станал малко след 18:00 часа.



"Този път трябва да е с непрекъсната линия, която липсва и със знак 60км/ч.! Вече има много пресечки, живущи,индустриални магазини и сервизи! , коментира в мрежата жител на Марково.



Към момента липсва официална информация за състоянието на моториста или за други участници в катастрофата.