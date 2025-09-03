ИЗПРАТИ НОВИНА
Тежка катастрофа с моторист и бетоновоз по пътя за Марково!
Автор: Георги Кирилов 18:50Коментари (0)1559
© Фейсбук
За тежка катастрофа с моторист и бетонобъркачка на излизане от село Марково, малко преди Околовръстния път за Пловдив, научи Plovdiv24.bg от публикация в социалната мрежа. В няколко популярни групи свидетели коментират, че неприятният инцидент е станал малко след 18:00 часа. 

"Този път трябва да е с непрекъсната линия, която липсва и със знак 60км/ч.! Вече има много пресечки, живущи,индустриални магазини и сервизи! , коментира в мрежата жител на Марково.

Към момента липсва официална информация за състоянието на моториста или за други участници в катастрофата.







