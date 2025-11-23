© Plovdiv24.bg виж галерията Жители на район "Северен" в Пловдив се обърнаха с тревожен сигнал към редакцията на Plovdiv24.bg, касаещ системно замърсяване в района на СУ "Пейо Яворов". Ето как описват ситуацията:



"В близост до СУ "Пейо Яворов“ се наблюдава системно замърсяване: безконтролно изхвърляне на отпадъци, разхвърляни чували, мазнини и натрапчива миризма около денонощно работещото заведение за бързо хранене "Дюнер Макси“.



Въпросното заведение, както и други обекти за бързо хранене, ресторанти и магазини, използват обществените контейнери за битови отпадъци, разположени на ул. "Иван Рилски“, за изхвърляне на производствени отпадъци.



Въпреки многократните подадени жалби до общински инспекторат, ОП "Чистота“, районна администрация и други институции, проблемът не е решен, а замърсяването продължава ежедневно.



Към настоящия сигнал прилагаме снимков материал и документи, които ясно документират ситуацията.



Смятаме, че медийното отразяване е необходимо, за да предизвика институционална реакция и да се защитят здравето и правата на гражданите – особено на деца и възрастни, живеещи и преминаващи ежедневно в района.



Надеждата ни е във Вас да предадете този сигнал, за да се предприемат реални действия и проверки от всички компетентни органи. Предварително благодарим за Вашата помощ в отразяването на този сериозен проблем.



Настъпват светли празници и, както се казва, "по Коледа стават чудеса“. Нека посрещнем празничните дни в по-чиста, уютна и приятна среда около нашите домове!