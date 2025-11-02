ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Този индивид печели приза за наглец на седмицата
Този път обаче ситуацията е брутална - не става въпрос просто за неправилно паркиране, а за завземане на цял тротоар. Мястото е улица в сърцето на Пловдив, на метри от площад "Централен" - улица "Доспат".
"Този индивид печели приза за наглец на седмицата. Изумителен неможач" - това е краткият, но доста красноречив коментар на читателя ни, който е заснел нарушението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2524
|предишна страница [ 1/421 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Белградският ансамбъл "Свети Сава" гостува в Пловдив
17:51 / 02.11.2025
Сигнал: Хаос пред училище в центъра на Пловдив
17:44 / 02.11.2025
Опасни дупки застрашават шофьорите на две ключови кръстовища в Пл...
17:20 / 02.11.2025
Неприятен инцидент с градския транспорт в Пловдив, шофьор остави ...
16:51 / 02.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловс...
16:16 / 02.11.2025
Бивш зам.-кмет на Пловдив: Няма разумно обяснение как толкова кол...
15:59 / 02.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS