Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.



Този път обаче ситуацията е брутална - не става въпрос просто за неправилно паркиране, а за завземане на цял тротоар. Мястото е улица в сърцето на Пловдив, на метри от площад "Централен" - улица "Доспат".



"Този индивид печели приза за наглец на седмицата. Изумителен неможач" - това е краткият, но доста красноречив коментар на читателя ни, който е заснел нарушението.