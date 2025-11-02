ИЗПРАТИ НОВИНА
Този индивид печели приза за наглец на седмицата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:28
© Plovdiv24.bg
Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.

Този път обаче ситуацията е брутална - не става въпрос просто за неправилно паркиране, а за завземане на цял тротоар. Мястото е улица в сърцето на Пловдив, на метри от площад "Централен" - улица "Доспат".

"Този индивид печели приза за наглец на седмицата. Изумителен неможач" - това е краткият, но доста красноречив коментар на читателя ни, който е заснел нарушението.


