© виж галерията В социалните мрежи се появиха кадри на точното място, на което са се сблъскали тирове на АМ "Тракия". На място има линейка, все още няма данни за пострадали.



Припомняме, че катастрофата е станала близо до една от отбивките за Пловдив. Задръстването е над 5 километра.



Движението при км 127 на АМ "Тракия" в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", уточняват от АПИ.



