Голяма тапа на АМ "Тракия" край Пловдив заради инцидент
08:58
© Plovdiv24.bg
За катастрофа на магистрала "Тракия" в пловдивския участък научи Plovdiv24.bg. Пътнотранспортното произшествие е в платното в посока Бургас. Образувала се е километрична опашка.

"Движението при километър 127 на аутобана в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.



