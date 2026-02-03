ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
"Пиша Ви с молба да дадем гласност на едно зверство, което се случи вчера – на 02.02.2026 г. Инцидентът се разиграва пред заведение за гироси на бул. "Пещерско шосе“, където моят 13-годишен племенник, заедно със свои приятели, си купуват храна и се приготвят да се прибират.
Изведнъж се появява лицето А. Х., треньор на деца, който се нахвърля върху племенника ми вербално, а след това му удря шамар и веднага нанася силен ритник в лицето.
Детето изпада в безсъзнание за около 1–2 минути. Приятелите му незабавно се обаждат на баща му, който пристига след около 20 минути, но агресорът вече е напуснал мястото на инцидента.
Племенникът ми е откаран в болница, където е настанен в Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ "Св. Георги“ и е опериран по спешност заради счупена челюст.
Искам да изкажа своята благодарност към служителите на МВР – Второ районно управление, които реагираха светкавично и адекватно. Благодаря сърдечно и на лекарите от отделението по Лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ "Св. Георги“ за професионалната грижа.
Призовавам всички – нека заедно спрем подобни индивиди, преди утре жертва на такава агресия да станат вашите деца, племенници или внуци".
