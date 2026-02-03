ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:35Коментари (0)5390
©
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нас, за да съобщи за изключително неприятна случка. Даваме думата на човека сега:

"Пиша Ви с молба да дадем гласност на едно зверство, което се случи вчера – на 02.02.2026 г. Инцидентът се разиграва пред заведение за гироси на бул. "Пещерско шосе“, където моят 13-годишен племенник, заедно със свои приятели, си купуват храна и се приготвят да се прибират.

Изведнъж се появява лицето А. Х., треньор на деца, който се нахвърля върху племенника ми вербално, а след това му удря шамар и веднага нанася силен ритник в лицето.

Детето изпада в безсъзнание за около 1–2 минути. Приятелите му незабавно се обаждат на баща му, който пристига след около 20 минути, но агресорът вече е напуснал мястото на инцидента.

Племенникът ми е откаран в болница, където е настанен в Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ "Св. Георги“ и е опериран по спешност заради счупена челюст.

Искам да изкажа своята благодарност към служителите на МВР – Второ районно управление, които реагираха светкавично и адекватно. Благодаря сърдечно и на лекарите от отделението по Лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ "Св. Георги“ за професионалната грижа.

Призовавам всички – нека заедно спрем подобни индивиди, преди утре жертва на такава агресия да станат вашите деца, племенници или внуци".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът поряза Мирослав Беляшки
14:55 / 03.02.2026
Пловдивски адвокат за убитите в хижата: Такива неща съм гледал са...
14:36 / 03.02.2026
Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е з...
13:06 / 03.02.2026
Принудително иззеха общински имот в "Западен", ползван незаконно ...
13:14 / 03.02.2026
Досиетата Титюков: Братя "получават" социални плащания, докато са...
12:26 / 03.02.2026
Пловдив води по разрешителни за строеж с голяма преднина пред дру...
12:07 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Делото Епстийн
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: