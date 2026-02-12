ЗАРЕЖДАНЕ...
Решиха за мярката на мъжа, ударил жестоко ученик пред заведение в Пловдив
Хорозов е обвинен от Районна прокуратура – Пловдив, че по хулигански подбуди е нанесъл побой на непълнолетно момче пред заведение за бързо хранене в квартал "Смирненски“. Според обвинението в резултат на удара детето е със счупена челюст на две места.
В края на миналата седмица Районният съд освободи обвиняемия от ареста срещу гаранция в размер на 2000 евро. Решението обаче бе обжалвано от прокуратурата пред по-горната инстанция.
В съдебната зала представителя на прокуратурата настоя първоинстанционното определение да бъде отменено и да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение.
От своя страна защитата поиска мярката "парична гаранция“ да остане в сила, като я определи като правилна и съобразена със закона.
След разглеждане на аргументите Окръжният съд постанови по-тежка мярка – "домашен арест“. В мотивите си магистратите посочват, че телесната повреда е била причинена с особена сила, на публично място и в присъствието на малолетни лица, което увеличава обществената опасност на деянието.
Съдът приема също, че съществуват достатъчно данни за реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление.
