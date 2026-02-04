Нечувана жестокост в Пловдив: Деца се замерят със снежни топки, мъж изритва в лицето едно от тях

© Днес, 4 февруари 2026 г., Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем А.Х., на 26 г., за това, че на 02.02.2026 г., в гр. Пловдив, е причинил средна телесна повреда по хулигански подбуди на 13-годишно момче - престъпление по Наказателния кодекс.



На 2 февруари 2026 г., е бил подаден сигнал на тел. 112, че около 19 часа пред заведение в гр. Пловдив 13-годишно момче е било ударено с ритник в областта на челюстта. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които установили, че преди това две групи младежи се замеряли със снежни топки. А.Х. бил вътре в заведението, но излязъл и ударил детето. Той напуснал мястото на инцидента, като няколко часа по-късно е бил издирен от полицията. Пострадалото дете е настанено в болницата с фрактура на челюстта. Изясняват се причините за побоя.



Обвиняемият А.Х. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои да се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. Извършват се действия по разследването.



