|Нечувана жестокост в Пловдив: Деца се замерят със снежни топки, мъж изритва в лицето едно от тях
На 2 февруари 2026 г., е бил подаден сигнал на тел. 112, че около 19 часа пред заведение в гр. Пловдив 13-годишно момче е било ударено с ритник в областта на челюстта. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които установили, че преди това две групи младежи се замеряли със снежни топки. А.Х. бил вътре в заведението, но излязъл и ударил детето. Той напуснал мястото на инцидента, като няколко часа по-късно е бил издирен от полицията. Пострадалото дете е настанено в болницата с фрактура на челюстта. Изясняват се причините за побоя.
Обвиняемият А.Х. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои да се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него. Извършват се действия по разследването.
