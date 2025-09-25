ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Тежък пътен инцидент в Пловдив тази вечер!
Лек автомобил е напълно неузнаваем вследствие на жесток сблъсък.
Към момента няма официална информация от МВР какво точно се е случило.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 57 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Пенсионер драска коли в Кючука
18:20 / 25.09.2025
Екипът на ТЕД БЕД търси нови таланти
17:00 / 25.09.2025
Прокуратурата в Пловдив обвини измамник, разпространявал пиратски...
16:45 / 25.09.2025
Обвиняват социални работници в злоупотреби и неприлагане на Закон...
16:23 / 25.09.2025
Близките на 6-годишния Ангел искат "Медикус Алфа" да затвори
17:02 / 25.09.2025
Данъчните продават търговски комплекс до Пловдив за 3.8 млн. лева...
14:21 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS