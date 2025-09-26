© Plovdiv24.bg виж галерията 45-годишният водач, който около 19.45 ч. снощи се блъсна с "БМВ" в дърво на бул. "Христо Ботев", бе транспортиран в болница в тежко състояние.



Въпреки усилията на лекарите, мъжът е починал. По случая се води досъдебно производство в сектор "Разследване на престъпления по транспорта".