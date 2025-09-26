© Plovdiv24.bg виж галерията Тежка катастрофа стана в Пловдив снощи и по-конкретно на булевард "Христо Ботев" в района на Факултета по дентална медицина на МУ Пловдив.



Вследствие на жестокия сблъсък предната част на лек автомобил марка БМВ бе смачкана до неузнаваемост, особено лявата страна, където се е намирал шофьорът.



Водачът е на 45 години, настанен е в болница със сериозни наранявания. Няма алкохол, взета му е и кръвна проба. Образувано е досъдебно производство, уточниха по повод произшествието от полицията в града под тепетата за Plovdiv24.bg.



