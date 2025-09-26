ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сериозно е положението на шофьора на БМВ-то след снощния сблъсък в Пловдив
Вследствие на жестокия сблъсък предната част на лек автомобил марка БМВ бе смачкана до неузнаваемост, особено лявата страна, където се е намирал шофьорът.
Водачът е на 45 години, настанен е в болница със сериозни наранявания. Няма алкохол, взета му е и кръвна проба. Образувано е досъдебно производство, уточниха по повод произшествието от полицията в града под тепетата за Plovdiv24.bg.
