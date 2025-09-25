ЗАРЕЖДАНЕ...
|БМВ е размазано в Пловдив: Лявата страна откъм шофьора е неразпознаваема
Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни и ни изпрати кадри от тежкото пътнотранспортно произшествие.
Вследствие на жестокия сблъсък предната част на лекия автомобил марка БМВ е смачкана до неузнаваемост, особено лявата страна, където се е намирал шофьорът.
