© Plovdiv24.bg виж галерията Тежката катастрофа в Пловдив, за която Plovdiv24.bg ви информира тази вечер, е станала на булевард "Христо Ботев" и по-конкретно в района на Факултета по дентална медицина на МУ Пловдив.



Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни и ни изпрати кадри от тежкото пътнотранспортно произшествие.



Вследствие на жестокия сблъсък предната част на лекия автомобил марка БМВ е смачкана до неузнаваемост, особено лявата страна, където се е намирал шофьорът.