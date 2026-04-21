Общинският съветник Тервел Борисов официално се присъедини към групата "Независими за Пловдив" в Общински съвет – Пловдив. С това групата разширява състава си и затвърждава ролята си на активна опозиция, която последователно защитава интересите на пловдивчани, съобщиха за Plovdiv24.bg от формацията.

"Независими за Пловдив" продължава да работи за прозрачност в управлението, ефективно използване на публичните средства и реални решения на проблемите на града. Групата остава конструктивна, но категорична опозиция, която поставя на първо място интересите на гражданите на Пловдив.

Присъединяването на Тервел Борисов е още една стъпка към обединяване на усилията за по-активен контрол върху управленските решения и за отстояване на политики, насочени към подобряване на градската среда, инфраструктурата и качеството на живот в Пловдив.

Групата "Независими за Пловдив" ще продължи да бъде гласът на пловдивчани в Общинския съвет и да защитава техните интереси с последователност и отговорност.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди малко повече от месец общинският съветник в ОбС - Пловдив от групата на "Има такъв народ" (ИТН) Тервел Борисов напусна партията и групата, ставайки независим общински съветник.