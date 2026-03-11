Общинският съветник в ОбС - Пловдив от групата на "Има такъв народ" (ИТН) Тервел Борисов напуска партията и групата. Той заяви, че остава като независим общински съветник, научиГрупата на ИТН в ОбС се разпада, тъй като по правилник трябва да има най-малко трима членове. В началото на мандата съветниците от партията на Слави Трифинов бяха четирима, но преди няколко месеца напусна Димитър Арнаудов, а сега Тервел Борисов и остават двама съветници. Партията губи позицията на заместник-председател на Общинския съвет, но правомощията на съветниците не се променят.Скъпи приятели,Настъпи моментът, в който взех решение да напусна партията и групата на Има такъв народ в Общински съвет – Пловдив.През последните месеци се натрупа принципно разминаване в разбиранията ми за политическа отговорност и посока на работа. Затова взех трудно, но напълно осъзнато решение.Останах до този момент най-вече заради хората, с които извървяхме този път – заради доверието, разговорите, усилията и общата ни работа. За това съм искрено благодарен.Бях избран за общински съветник с преференциален вот – с един от най-високите резултати на партията в страната. Това доверие е лично и носи лична отговорност към гражданите, които са ме подкрепили.Оставам в Общинския съвет като независим общински съветник. Имам поети ангажименти и ще ги довърша – с ясна позиция, свобода на решенията и фокус върху проблемите на хората.Благодаря на всички за подкрепата. Работата продължава – без компромис с принципите и с още по-ясна посока!