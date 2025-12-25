Световноизвестна пловдивчанка е родена на днешния ден

© Соня Йончева е родена на 25 декември 1981 г. в Пловдив. Започва да пее в хор "Детска китка“ на шест години. Учи пиано и оперно пеене в Пловдив. Завършва класическо пеене в консерваторията в Женева, като получава специалната награда на град Женева.



Награди получава също в най-известния оперен конкурс в света "Опералия“ в Милано (2010) и в Екс ан Прованс (2007), както и в родината си в конкурса за немска и австрийска музика (2001), конкурса за българска класическа музика (2000) и "Млади таланти“ (2000).



Пее в представления и концерти в "Ла Скала“ в Милано, "Театро Реал“ в Мадрид, Националната опера в Прага, Фестивала на Монпелие, Операта на Лил, Бруклинската музикална академия в Ню Йорк и др.



През 2026 г оперната прима се завръща на музикалното събитие "Гала в София", коетоще се проведе на 25 и 27 август 2026 г. в София.



"Гала в София“ е традиция, за която говори целият свят. Това ще е единствената й певческа изява в България през следващата година“, коментират от екипа й.