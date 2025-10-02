ИЗПРАТИ НОВИНА
Световен концерн се разраства, търси работници в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:50
©
Конструктори, електромеханици, монтажници, механици, машинни оператори, ИТ специалисти, инженери и техници за изграждане на бетоновъзли, специалисти по продажби, стратегически снабдители, редактори на техническа документация. За изброените позиции "Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ и "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ търсят кадри, които да се присъединят към разрастващите се екипи в производствените бази на двете фирми в Тракия икономическа зона /ТИЗ/. Компаниите са част от световния концерн "Либхер“, който обхваща над 150 компании в повече от 50 страни на всички континенти.

Стимул за работещите в двете пловдивски фирми освен модерната работна среда и коректността на немския работодател, са и социалните придобивки като допълнителна здравна застраховка, безплатен фирмен транспорт, ваучери за храна в пълен размер, поевтиняване на храната в столовата, спортна карта Мултиспорт на символична цена, отстъпки в магазини за сътрудници и др.

Заводите на "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ и "Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ ще бъдат ситуирани до края на 2027-а година под един покрив в изцяло нова сграда в подзона "Марица" на "Тракия икономическа зона" – в близост до село Бенковски.

"Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ стартира през 2004 г. като отдел към вече съществуващата "Либхер-Хаусгерете Марица“ /заводът за високотехнологични хладилници и фризери в подзона Марица на ТИЗ/. През 2010 г. е основана като отделно дружество, което започва с производство на климатични, вентилационни и отоплителни системи за железопътната индустрия в с. Царацово. През годините капацитетите на производството се разширяват и допълват от нови продукти за транспортната индустрия. През 2016 г. стартира партньорството им с фирма Krone, чрез производството на иновативен продукт за хладилните ремаркета. През последните години компанията специализира в производството на различни продукти като електрически табла и електроника за управление на кранове и багери, произведени в рамките на концерна "Либхер“.

До края на 2026 година предстои да бъдат внедрени и нови производствени капацитети за нуждите на авиационната индустрия. Очаква се повишение на монтажните дейности за въздушен контрол и системи за въздушно управление. Към днешна дата в "Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ работят около 300 човека, като се очаква в близката година броят им да нарасне до 400.

Сътрудниците в "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица“ в момента са около 110, прогнозите сочат в следващите 3 години да се увеличат 3 пъти - до 350. Фирмата започва дейност през 2019 г. като отдел към вече съществуващата "Либхер-Транспортейшън Системс Марица“. През 2021 г. е основана като отделно дружество, с основна дейност производство на оборудване за бетоновози, което в момента е ситуирано на Кукленско шосе в Пловдив.

В следващите 2 години "Либхер-Конкрийт Технолоджи“ ще прехвърли от германския си завод и производството на бетоновъзли. Заводът ще стане изцяло самостоятелен, като за целта ще се прехвърлят и всички позиции в развойната дейност, продажбите, стратегическото и оперативно снабдяване, производственото планиране, монтажа на бетоновъзлите при клиентите, сервизната дейност и други.


Вакантно место , за изпълнителен директор има ли,за друго не съм способен.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

