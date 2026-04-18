Служители на сектор "Пътна полиция“ – Пловдив установиха и санкционираха шофьора на черен джип, чиито опасни маневри в района на Централна гара и Бетонния мост. Нарушителят е идентифициран веднага след сигнал на редовен читател до редакцията, придружен с видеоклип, запечатал поредица от груби нарушения на Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Органите на реда се самосезираха след публикация на Plovdiv24.bg, като спрямо водача вече е взето съответното административно отношение. От пловдивската полиция потвърдиха ексклузивно за медията ни, че водачът от видеоматериала е установен и ще понесе предвидените в закона наказания.

Хронология на нарушенията

Случаят стана публичен, след като буден гражданин изпрати до редакцията ни кадри от безотговорното поведение на шофьора в един от най-натоварените часове на деня. Видеото показва как автомобилът, движещ се първоначално в средна лента, извършва хаотични престроявания в крайно дясно и после в крайно ляво, след което преминава през кръстовището между бул. "Руски“ и бул. "Христо Ботев“, отнемайки предимството на останалите участници в движението, изчакващи на чеврвен сигнал на светофара на кръстовището.

Кулминацията под Бетонния мост

Опасното шофиране е продължи по бул. "Христо Ботев“, където водачът е предприел забранен обратен завой върху двойна непрекъсната линия, за да се качи на Бетонния мост. "Първо помислих, че ще правят гонка“, споделя възмутеният ни читател. В сигнала си до медията той подробно описва нарушенията: навлизане в кръстовище на червен сигнал, неправилно престрояване и маневри в пълно нарушение на пътната маркировка.

Ефективен граждански контрол

Бързата развръзка по случая доказва, че гражданската активност и медийната публичност са важни при справяне с нарушенията на пътя. Благодарение на предоставения видеоматериал, органите на реда успяха да реагират своевременно.

От полицията припомнят, че засиленият контрол по основните булеварди продължава и призовават гражданите да подават сигнали при констатиране на подобни арогантни прояви на пътя.