Пловдивчанин стана свидетел на серия от изключително опасни нарушения на Закона за движение по пътищата на едно от най-натоварените кръстовища в града – това на Централна гара. Читател на Plovdiv24.bg изпрати видеоматериал и снимки, запечатали безотговорното поведение на шофьор на черен джип днес.

Видеото показва как джипът, който се намира в средната лента се престроява в дясната, след това вляво пред колоната от автомобили, чакащи на червен светофар. Нарушителят преминава през кръстовището в посока от бул. "Руски" към бул. "Христо Ботев", отнемайки предимството на останалите участници в движението, които се виждат на заден план.

Кулминацията на опасното изпълнение настъпва на бул. "Христо Ботев", точно преди Бетонния мост. Шофьорът на джипа извършва забранен обратен завой на място, където това е абсолютно забранено от пътната маркировка (двойна непрекъсната линия), и се качва на съоръжението.

"Първо помислих, че ще правят гонка“, споделя възмутеният читател, станал свидетел на инцидента. В сигнала до медията той подробно описва нарушенията: "Навлизане в кръстовище на червено, неразрешено престроявате, завиване на оляво от лента за на право, и кулминацията - Обратен завой на двойна непрекъсната (под Бетонния мост)“.

Надяваме се след този сигнал институциите да се самосезират по случая и да предприемат необходимите действия за идентифициране и санкциониране на водача.