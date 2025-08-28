Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават директори

© Новата директорка на "Градини и паркове" Радина Андреева Общинският съветник Николай Гюров от "Независими за Пловдив" отново поиска оставката на заместник-кмета по екология Иван Стоянов. Поводът е интервюто на Стоянов за Plovdiv24.bg, което публикувахме вчера.



Ето какво написа Гюров преди минути:



"Вчера зам.-кметът Иван Стоянов реши да обиди не мен, а целия Общински съвет с интервю, в което заяви, че съветниците "не били навътре в материята". Иронията е, че именно той е назначен да е навътре, а резултатът е, че не е.



Затова дишаме мръсен въздух, горящи сметища, видяхме провалена зелена система и дори загубен човешки живот.



Г-н Стоянов, ние сме избрани от пловдивчани. Вие сте назначен. И може би именно затова бивши секретарки днес стават директори.



Когато назначените се държат като господари и считат избраните за излишни - градът е в колапс. Затова настояваме за Вашата оставка. И очакваме извинение".