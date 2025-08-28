ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават директори
Ето какво написа Гюров преди минути:
"Вчера зам.-кметът Иван Стоянов реши да обиди не мен, а целия Общински съвет с интервю, в което заяви, че съветниците "не били навътре в материята". Иронията е, че именно той е назначен да е навътре, а резултатът е, че не е.
Затова дишаме мръсен въздух, горящи сметища, видяхме провалена зелена система и дори загубен човешки живот.
Г-н Стоянов, ние сме избрани от пловдивчани. Вие сте назначен. И може би именно затова бивши секретарки днес стават директори.
Когато назначените се държат като господари и считат избраните за излишни - градът е в колапс. Затова настояваме за Вашата оставка. И очакваме извинение".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 14 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Жена чупи чистачки на коли в центъра на Пловдив
13:04 / 28.08.2025
Адвокатът на обвиняемия за убийството в Първомай: На моя клиент м...
11:24 / 28.08.2025
Владимир Темелков с първи думи след оставката: Днес новината е са...
11:16 / 28.08.2025
Ивелин сам показал къде са ножът и окървавените дрехи
11:39 / 28.08.2025
Бащата на Ивелин Цветанов: Синът ми бе съсипан от раздялата, стра...
10:50 / 28.08.2025
Легендарен пловдивски пожарникар поема по нов път
11:07 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS