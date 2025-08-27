ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иван Стоянов за поисканата му оставка: Не съм се родил заместник-кмет
Иван Стоянов отново изтъкна направеното в сектор "Екология" през настоящия мандат и счита това за негова заслуга. Не коментира с какви качества бившата му секретарка е заела овакантената позиция на директор на ОП "Градини и паркове", но както кмета Димитров съобщи при анонса на назначението, вярва че ще се справи.
Според него не може общински съветници ,които не са навътре в материята и работата на администрацията да дават крайни оценки.
"Може пък да има и политически оттенък това искане", каза още Иван Стоянов, като обеща да направи още веднъж коментар след като се запознае с аргументите за исканата му оставка от страна на общинските съветници от "Независими за Пловдив".
Очаква се в общинския съвет да се внесе декларация за гласуване, призоваваща кмета Костадин Димитров да поиска оставката на Иван Стоянов.
