Иван Стоянов за поисканата му оставка: Не съм се родил заместник-кмет

© Не съм се запознал с аргументите на "Независими за Пловдив" и не мога да коментирам тяхното искане за оставката ми. Но аз не съм се родил зам.- кмет. Това каза за Plovdiv24.bg зам.-кметът по "Екология" Иван Стоянов.



Иван Стоянов отново изтъкна направеното в сектор "Екология" през настоящия мандат и счита това за негова заслуга. Не коментира с какви качества бившата му секретарка е заела овакантената позиция на директор на ОП "Градини и паркове", но както кмета Димитров съобщи при анонса на назначението, вярва че ще се справи.



Според него не може общински съветници ,които не са навътре в материята и работата на администрацията да дават крайни оценки.



"Може пък да има и политически оттенък това искане", каза още Иван Стоянов, като обеща да направи още веднъж коментар след като се запознае с аргументите за исканата му оставка от страна на общинските съветници от "Независими за Пловдив".



Очаква се в общинския съвет да се внесе декларация за гласуване, призоваваща кмета Костадин Димитров да поиска оставката на Иван Стоянов.