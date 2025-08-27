ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Независими за Пловдив": Извънредна сесия на ОбС! Градът е в колапс, оставка на Иван Стоянов!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)2295
©
Позиция на групата в Общинския съвет на града под тепетата "Независими за Пловдив“:

Пловдив е в управленска криза. Само за няколко месеца вече петима заместник-кметове са напуснали или били сменени – последният от тях днес, Владимир Темелков. Преди него си тръгнаха ресорните зам.-кметове по транспорт, финанси и строителство. Трусовете стигнаха и до партийната структура – от ръководството на ГЕРБ бе отстранена дългогодишният областен секретар Радослава Ташкова.

В хаоса на кадровите рокади администрацията не успя да гарантира дори най-важното – сигурността на гражданите. Само преди дни 78-годишен пловдивчанин загина, след като върху него падна клон на дърво на алеята край Марица. Отдел "Зелена система“, създаден по решение на Общинския съвет, изобщо не функционира. Екологията на града е оставена без контрол, без ресурс и без отговорност.

Затова групата "Независими за Пловдив“ предприема конкретни действия:

 • Ще внесем официално искане до председателя на Общинския съвет за свикване на извънредна сесия. В нея кметът е длъжен да внесе и защити управленската си програма, която по закон трябваше да бъде приета още в началото на мандата. Пловдив не може повече да бъде управляван без ясна визия и отговорност.

 • Настояваме за незабавната оставка на зам.-кмета Иван Стоянов, който носи отговорност за провала в екологията.

 • Изискваме реална реформа на зелената система – паспортизация и дигитализация на дърветата, осигурен бюджет и персонал за поддръжка, строг контрол.

Пловдивчани заслужават управление, което пази живота им и осигурява бъдеще на града – не хаос, оправдания и бездействие.


Още по темата: общо новини по темата: 2
27.08.2025 Иван Стоянов за поисканата му оставка: Не съм се родил заместник-кмет
27.08.2025 Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Млад мъж е изчезнал в Пловдив
16:40 / 27.08.2025
Ивелин, обвинен за убийството в Първомай, иска на свобода
15:45 / 27.08.2025
Община в Пловдивска област има най-ниските местни данъци в Българ...
14:12 / 27.08.2025
В Пловдив арестуваха мъж със съмнително поведение
14:09 / 27.08.2025
Реставрират входната врата на сградата на община Пловдив, достъпъ...
13:43 / 27.08.2025
Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив
12:51 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Владимир Темелков подаде оставка
Бюджет 2025
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: