|"Независими за Пловдив": Извънредна сесия на ОбС! Градът е в колапс, оставка на Иван Стоянов!
Пловдив е в управленска криза. Само за няколко месеца вече петима заместник-кметове са напуснали или били сменени – последният от тях днес, Владимир Темелков. Преди него си тръгнаха ресорните зам.-кметове по транспорт, финанси и строителство. Трусовете стигнаха и до партийната структура – от ръководството на ГЕРБ бе отстранена дългогодишният областен секретар Радослава Ташкова.
В хаоса на кадровите рокади администрацията не успя да гарантира дори най-важното – сигурността на гражданите. Само преди дни 78-годишен пловдивчанин загина, след като върху него падна клон на дърво на алеята край Марица. Отдел "Зелена система“, създаден по решение на Общинския съвет, изобщо не функционира. Екологията на града е оставена без контрол, без ресурс и без отговорност.
Затова групата "Независими за Пловдив“ предприема конкретни действия:
• Ще внесем официално искане до председателя на Общинския съвет за свикване на извънредна сесия. В нея кметът е длъжен да внесе и защити управленската си програма, която по закон трябваше да бъде приета още в началото на мандата. Пловдив не може повече да бъде управляван без ясна визия и отговорност.
• Настояваме за незабавната оставка на зам.-кмета Иван Стоянов, който носи отговорност за провала в екологията.
• Изискваме реална реформа на зелената система – паспортизация и дигитализация на дърветата, осигурен бюджет и персонал за поддръжка, строг контрол.
Пловдивчани заслужават управление, което пази живота им и осигурява бъдеще на града – не хаос, оправдания и бездействие.
|
Млад мъж е изчезнал в Пловдив
16:40 / 27.08.2025
Ивелин, обвинен за убийството в Първомай, иска на свобода
15:45 / 27.08.2025
Община в Пловдивска област има най-ниските местни данъци в Българ...
14:12 / 27.08.2025
В Пловдив арестуваха мъж със съмнително поведение
14:09 / 27.08.2025
Реставрират входната врата на сградата на община Пловдив, достъпъ...
13:43 / 27.08.2025
Владимир Темелков подаде оставка като заместник-кмет на Пловдив
12:51 / 27.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
