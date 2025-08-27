"Независими за Пловдив": Извънредна сесия на ОбС! Градът е в колапс, оставка на Иван Стоянов!

© Позиция на групата в Общинския съвет на града под тепетата "Независими за Пловдив“:



Пловдив е в управленска криза. Само за няколко месеца вече петима заместник-кметове са напуснали или били сменени – последният от тях днес, Владимир Темелков. Преди него си тръгнаха ресорните зам.-кметове по транспорт, финанси и строителство. Трусовете стигнаха и до партийната структура – от ръководството на ГЕРБ бе отстранена дългогодишният областен секретар Радослава Ташкова.



В хаоса на кадровите рокади администрацията не успя да гарантира дори най-важното – сигурността на гражданите. Само преди дни 78-годишен пловдивчанин загина, след като върху него падна клон на дърво на алеята край Марица. Отдел "Зелена система“, създаден по решение на Общинския съвет, изобщо не функционира. Екологията на града е оставена без контрол, без ресурс и без отговорност.



Затова групата "Независими за Пловдив“ предприема конкретни действия:



• Ще внесем официално искане до председателя на Общинския съвет за свикване на извънредна сесия. В нея кметът е длъжен да внесе и защити управленската си програма, която по закон трябваше да бъде приета още в началото на мандата. Пловдив не може повече да бъде управляван без ясна визия и отговорност.



• Настояваме за незабавната оставка на зам.-кмета Иван Стоянов, който носи отговорност за провала в екологията.



• Изискваме реална реформа на зелената система – паспортизация и дигитализация на дърветата, осигурен бюджет и персонал за поддръжка, строг контрол.



Пловдивчани заслужават управление, което пази живота им и осигурява бъдеще на града – не хаос, оправдания и бездействие.