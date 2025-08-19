ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|ГЕРБ свали доверието си от Радослава Ташкова
Ташкова е приела решението на съпартийците си и ще се съгласи с него. Дори е споделила пред тях, че е доволна от развоя предвид напрежението, което се е натрупало в последните седмици.
Припомняме, че Ташкова се замеси в скандал в общинския съвет наскоро.
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 4 мин.
0
преди 39 мин.
0
преди 1 ч. и 19 мин.
0
преди 1 ч. и 25 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Престъпното сдружение, хванато в Пловдив, остава в ареста
15:12 / 19.08.2025
Сбъднаха се прогнозите на синоптиците за Пловдив
12:48 / 19.08.2025
Спипаха пловдивчанин да шофира пиян в Софийско
11:58 / 19.08.2025
Големият ден настъпи, билети няма, Пловдив тръпне в очакване
11:13 / 19.08.2025
Разпитаха служител на ресторант в Пловдив, пред който е станал ин...
12:37 / 19.08.2025
Сериозни промени в движението за месец заради ремонта на "Рогошко...
06:50 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS