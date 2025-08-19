© Plovdiv24.bg Радослава Ташкова вече не е административен секретар на партия ГЕРБ в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Днес в Пловдив е имало партийна среща на "герберите", на която е станало ясно, че от София ИК и Бойко Борисов свалят доверието си от нея.



Ташкова е приела решението на съпартийците си и ще се съгласи с него. Дори е споделила пред тях, че е доволна от развоя предвид напрежението, което се е натрупало в последните седмици.



Припомняме, че Ташкова се замеси в скандал в общинския съвет наскоро.



