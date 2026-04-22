Директорът на регионалния офис на ДП "Български спортен тотализатор“ Минка Сърнешка отрече пред Plovdiv24.bg да е оказвала натиск върху съпартиеца си Антон Вътов. Повод за изказването е становище от ръководството на 16 РИК, което се обявява в защита на колегата си Антон Вътов, който споделил, че е подложен на недопустим психологически натиск от страна на шефката си.

По думите на Вътов, Сърнешка го притискала да напусне доброволно работата си в тотализатора поради участието му като подпомагащ дейността на РИК-16 сътрудник в изборната нощ на 19 април 2026 г.

"Това са лъжи и инсануации на Антон Вътов. Била съм член на Районната избирателна комисия и много добре знам, че той не е нарушил трудовия си договор, тъй като ангажиментът му е в почивния му ден" - заяви Сърнешка. По думите й Вътов е слаб мениджър и резултатите му не са добри, но не е освободен от работа.

Минка Сърнешка и Антон Вътов са членове на БСП - Пловдив.

Позиция на ръководството на Районната избирателна комисия в 16-и многомандатен избирателен район Пловдив

Ръководството на Районната избирателна комисия на 16 МИР Пловдив град изразява публичната си позиция в защита на колегата ни Антон Вътов, който според думите му е подложен на недопустим психологически натиск от страна на г-жа Минка Сърнешка - директор на регионалния офис на Спортния тотализатор в Пловдив, да напусне доброволно работата си в същата структурата единствено поради участието му като подпомагащ дейността на РИК-16 сътрудник в изборната нощ на 19.04.2026 г.

Ние считаме, че това представлява необоснован тормоз на работното място и трудова дискриминация, която трябва да бъде преустановена незабавно. Извън всякакви политически пристрастия, ние категорично осъждаме всички опити да бъде подлаган на натиск всеки, който на законово основание е взел участие в подпомагане работата на РИК-16, без да заема политическа квота и единствено въз основа на лични професионални качества, доказани и признати от колегите през годините.

Антон Вътов е дългогодишен и изключително опитен член на РИК-16, като оказаната ни от него помощ в изборната нощ беше безценна!